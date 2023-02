Más de uno La Rioja Noticias 01/02/2023

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, anuncia que en PP de La Rioja celebrará un Congreso Regional después de las elecciones. Tellado participa en Logroño en varias reuniones con los compañeros de partido y esta tarde lo hará en el Comité Ejecutivo. Cree que el Gobierno de Sánchez ha actuado de mala fe con la ley del "solo sí es sí" al aprobarla "a sabiendas" de que iba a provocar efectos perversos, y ven bien que se vaya a modificar, aunque cree que esto será, sobre todo, para evitar daños electorales.

IU y Podemos confirman su acuerdo autonómico para concurrir a las elecciones y esperan la ratificación estatal del mismo. Henar Moreno sería la cabeza de lista autonómica. IU seguirá explorando la "confluencia" con otros colectivos de izquierdas como Sumar que impulsa Yolanda Díaz.

Salud requerirá a la empresa Tech Pharma la devolución de 2,6 millones por la compra de 850 mil mascarillas defectuosas en época de pandemia.

PSOE y los dos concejales no adscritos del Ayuntamiento de Logroño no acudieron ayer a la reunión convocada por varios colectivos para hablar de la modificación del PGM para la sede de Bosonit. Mañana se aprobará sin el apoyo de PP, Ciudadanos y PR, y sí de PSOE, Unidas Podemos y los dos concejales no adscritos. Los convocantes creen que es "urbanismo a la carta" para la empresa y que se vulnera el modelo para el Casco Antiguo, por lo que recurrirán el proyecto ante varias entidades de Patrimonio como ICOMOS, de la UNESCO