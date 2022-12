Más de uno La Rioja Noticias 30/12/2022

Las estaciones de servicio riojanas consideran que el cese de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, a partir de mañana, va a generar un incremento de precios que seguramente sorprenderá en algunos casos y pondrá las cosas complicadas.

Los panaderos esperan que el Gobierno Central se acuerde del sector, ante las demandas de un paquete de ayudas para las panaderías tradicionales, ya que se sienten olvidadas. Una panadería cerrará en Logroño el 1 de enero y otra podría cerrar a final de mes.

El Grupo Municipal Popular considera que la gestión del equipo de gobierno este año, y esta legislatura, no ha solventado los problemas que había en la capital, ha generado otros y hasta ha dividido a los logroñeses. Ponen ejemplos como no haberse presentado presupuesto para el año que viene, las obras de las Cien Tiendas o Vara de Rey, o no haber aprovechado para arreglar La Glorieta.