Más de uno La Rioja Noticias 17/11/2022

El Presidente del TSJR, Javier Marca, ratifica en Más de uno, con Carlos Alsina, que la Audiencia Provincial de La Rioja ha revisado "de oficio" 54 sentencias con relación a la ley del "solo sí es sí" sin modificar ninguna de ellas. Marca reconoce que las condenas se sitúan en situación de provisionalidad, dado que será el Supremo el que marque la jurisprudencia definitiva, por lo que es probable que la entrada en vigor de la nueva ley conlleve una rebaja de penas.

Comerciantes y vecinos de la calle San Antón de Logroño se oponen al proyecto de remodelación de la calle en los términos recogidos en el documento que el Ayuntamiento ha presentado a Europa para recabar fondos. Dicen estar de acuerdo en remodelar la calle, como han pedido a varias corporaciones, pero de ninguna manera con la eliminación de todas las plazas de aparcamiento en una "peatonalización encubierta" y esperan reunirse con el equipo de gobierno para debatir el asunto. El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha afirmado hoy que el proyecto no está cerrado y que las obras no empezarán antes de las elecciones de mayo si no hay acuerdo con vecinos y comerciantes, aunque insiste en que la profunda transformación de la calle pasa por eliminar vehículos y ampliar el espacio peatonal.