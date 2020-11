Más de uno La Rioja 23/11/2020

Hablamos con la madre abadesa del Monasterio de Nuestra Señora de Vico. Isabel Ribero nos detalla el catálogo de dulces que preparan para navidad, destaca las alegrías y los polvorones disponibles en la exposición Ora et Labora, en el Centro Caja Rioja de Arnedo. Las monjas también sufrieron la Covid en septiembre, no estarán en la muestra pero si atienden pedidos on line. El presidente del Colegio de Enfermería de La Rioja, Pedro Vidal, analiza la situación de la profesión. Conocemos a nuevas candidatas al II Premio Mujer La Rioja 2020, María Leza y Lucía Grávalos, esteticista y cocinera, nos cuentan sus historias. Salimos a la calle para preguntar por las restricciones, ¿deberían mantenerse o terminar este 29 de noviembre?