Más de Uno La Rioja 15/12/2022

En Más de Uno La Rioja hablamos de salud, de las listas de espera ha hablado la consejera de salud en el Parlamento, lo de las urgencias también desespera. La administración no habla de colapso, no hay muchas explicaciones sobre lo que lleva días denunciando CSIF, escuchamos la radiografía de la situación en las traseras del San Pedro, aunque las quejas no son solo por la parte hospitalaria, también se repiten las concentraciones por la situación en Atención Primaria.

Ayer tarde estuvo en La Rioja la ministra de Sanidad, Carolina Darias entregó la Medalla de Orden Civil a un enfermero jubilado en Torrecilla en Cameros, nos lo cuenta el alcalde de esta localidad riojana y el homenajeado, José Carlos González.

Nos ocupamos también de los menores y los riesgos de internet, detalles de una investigación liderada por el equipo de Ciberpsicología de UNIR de la que se extraen conclusiones preocupantes, un 23% son víctimas de solicitudes sexuales de adultos a través de las redes y un 14% mantiene alguna interacción con esa persona mayor de edad.

Escuchamos los sones de la guitarra y las explicaciones sobre su fabricación, hasta el 8 de enero se puede visitar una interesante exposición sobre este instrumento en la Casa de las Ciencias por donde pasará esta tarde Vicente Carrillo, Premio Nacional de Artesanía de España, descendiente de una familia de dilatada experiencia en la construcción de guitarras, ha creado para Paco de Lucia, Tomatito o Vicente Amigo, entre otros.

15 de diciembre en el que se ponen a la venta las entradas para la programación del primer semestre de 2023 en el Bretón, la primera función será el 12 de enero con Javier Cámara y Los Farsantes, hoy hablamos con Carles Sans, llega mañana con ¡Por fin solo! al teatro de Logroño, por el que ha pasado en múltiples ocasiones con Tricicle.

Cerramos con Fernando Tobías, con Aprendizajes en la Onda,