Más de Uno La Rioja 01/06/2023

Cambios en muchos ayuntamientos, en otros la situación de mantiene tal cual. Es el caso de Fuenmayor donde no varía la composición del salón plenario que preside el popular Alberto Peso. En Navarrete deja la alcaldía el PSOE y la ocupará el popular Jose Mª Pastor, en Ribafrecha es lo contrario, pierde el PP y gana el socialista Óscar Gozález y, la cosa no está nada clara en Albelda de Iregua, algún voto más para el PP con Raúl Rodríguez a la cabeza aunque con los mismos concejales que el socialista Sergio Ochagavia, 5 a 5, por lo que la concejala de PLRi, Mª Bueyo Gómez tendrá la última palabra, aunque, de momento, prefiere no hablar. Escuchamos lo que se dice en estas localidades del entorno metropolitano de Logroño.

Recibimos al director de Syndeo Logroño que también nos habla de etapas de cambio en psicología.

Conocemos el nuevo menú de Wine Fandando con Sugai Larrazabal y Luis Arrufat, chef ejecutivo de este espacio en un lugar emblemático de la capital riojana.

Escuchamos al director de la Film Symphony Orchestra que vuelve mañana con Krypton a Riojaforum, sonará la banda sonora de Superman y muchas más, y terminaremos con una lección Aprendizajes en la Onda, con Fernando Tobías.