Más de uno La Rioja baloncesto sin baloncesto

La salud del baloncesto riojano con la opinión de Eduardo Palacios en cómo está afectando la suspensión de toda actividad en el mundo del baloncesto riojano y con todas las dudas del mundo de que se vaya a retomar la competición. Por ejemplo en liga femenina, el Campus Promete, si se reanudara la competición, no estaría la plantilla completa, además el entrenador, Julián Martínez, no va ser renovado, sin ningún motivo aparente. Eduardo Palacios coincide con muchos en que hablar de lo que se va a hacer o tomar decisiones sin saber lo que va a pasar es sacar los pies del tiesto en un momento que no corresponde.