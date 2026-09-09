Más de 50.000 estudiantes vuelven a clase en La Rioja en este curso 2026-27

Antes de entrar en las aulas el alumnado riojano ha hecho los deberes para Onda Cero, nos han contado las ganas, o no tanto, de volver al cole en este inicio de nuevo curso escolar.

Más de 50.000 estudiantes en este nuevo curso, con descenso demográfico que, en segundo ciclo de Infantil es del 3,05%, de un 2,22% en Primaria, y se prolonga a otros ciclos, y con cifra récord de docentes, 6.191, con mejora en número y condiciones de los interinos, día especial también para el profesorado, como nos han contado en Más de Uno La Rioja.

Nuevo curso con nuevas escuelas infantiles en Entrena, Aldeanueva de Ebro y Ausejo, que junto con Cervera del Rio Alhama, que han permitido incrementar la oferta de 0 a 3 años en 157 plazas. Desde el CRA Alhama también nos hablan en este primer día del nuevo curso.

Se espera que para enero terminen las obras del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria en Agoncillo, perteneciente al CRA Las Cuatro Villas, se encuentra en plena ejecución la construcción de un nuevo colegio de educación infantil, primaria y secundaria en Pradejón, y está prevista la próxima adjudicación de las obras de ampliación del complejo educativo de Villamediana de Iregua. Previsión también de licitar nuevo colegio para el CRA Moncalvillo en Nalda, el nuevo Centro de Educación Especial Marques de Vallejo en Logroño y también prevista la redacción del proyecto de un nuevo colegio de educación infantil y primaria en Ollauri y del nuevo edificio de Infantil del CEIP Varia, en la capital riojana. Feliz curso a todos.