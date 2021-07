Las condiciones del tiempo mejoran las opciones de control del fuego

Fue a eso de las 6 de la tarde cuando se declaró este incendio. Se fue complicando la situación hasta que más tarde se estableció el Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, se solicitó la presencia de la Unidad Militar de Emergencias, y ya bien pasadas las 10 de la noche se estableció el Nivel 2 de máxima emergencia. Al operativo de lucha contra incendios del Gobierno riojano se sumaron efectivos de comunidades vecinas y la UME. Al llegar la noche se suspendieron las labores de las unidades aéreas que hoy se han retomado.

El Gobierno calcula que son cerca de 370 las hectáreas afectadas, 190 de ellas de arbolado, el resto monte bajo y cultivos, en un perímetro que ronda los 11 km. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Alex Dorado, decía en nuestros micrófonos que un área recreativa de Autol es el lugar donde se sitúa el inicio de este siniestro.

Por fortuna no se ha visto afectado ningún municipio del entorno, un riesgo que surge siempre con un incendio y que por suerte no se tradujo en realidad. Para Emiliano Muñoz, alcalde de Grávalos, ha sido una noche larga, de no dormir ante la situación que se generó y la alcaldesa de Autol, Catalina Bastida, hablaba de que la evolución de los acontecimientos y ha tranquilizado los ánimos.