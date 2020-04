Entrevista al doctor Manuel Álvarez González de Viñaspre

El doctor riojano Manuel Álvarez González de Viñaspre es médico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Carlos de Madrid pero nos cuenta que la gente se muere también en las plantas. También nos habla de cómo se despertaba esta mañana a las 4:00 con que una paciente de edad joven se había parado y así todos los días. El doctor también ha padecido de coronavirus, recluido unos 17 días, su situación se estabilizó y pudo incorporarse a su trabajo tras dar negativo. El doctor dice: "No vimos venir esta pandemia y nos pilló de sorpresa a todos" esto ha hecho que estén todos trabajando ahí en equipo porque trabajar en UCI no es nada fácil, no se trata de poner un respirador y ya. Los profesionales, psicólogos sobre todo, se han puesto al servicio de los hospitales. Manuel piensa que estos momentos tan dramáticos es muy importante tener este apoyo.