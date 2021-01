"Los científicos hemos respondido en tiempo récord, ahora, sin excusas, les toca a los laboratorios"

Es catedrático de química inorgánica y del laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante, habla de desinfectantes, antisépticos, antibióticos y vacunas, que no curan pero ayudan a prevenir contagios, en este caso nos preocupa un virus, el SARS-Cov 2, la vacuna ha llegado en tiempo récord aunque no está llegando como quisiéramos a los usuarios, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, en negociaciones con la UE para suministrar todas las dosis comprometidas, tiene que aprobarla la Agencia del Medicamento y ya dicen que no está indicada para los mayores de 70 años. Sobre todo ello. en Más de uno La Rioja, el catedrático ha respondido a preguntas como la de la fabricación de la vacuna en la que los científicos han hecho un gran esfuerzo en descubrir, en tiempo récord, en apenas 10 meses, la vacuna y no debe de haber ninguna razón para que las plataformas puedan crear millones de ellas.