Calahorra presenta el programa de sus fiestas de invierno

La concejala de Festejos, Raquel Moral, acompañada de representantes de las peñas de la ciudad y del Club Taurino de Calahorra ha presentado el programa de fiestas de marzo 2026 en honor a los Santos Mártires San Emeterio y San Celedonio.

El 28 de febrero a las 12:00 horas con el tradicional lanzamiento del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Calahorra se iniciarán 4 días repletos de actos, ilusión, color y mucho ambiente en las calles para celebrar nuestras tradiciones, nuestras fiestas de invierno.

Las horas previas al cohete serán amenizadas por el dj Adrián Pérez. Y tras el inicio oficial de las fiestas comenzarán el desfile de peñas, las degustaciones, los vermús y tardeos musicales, las salidas de las charangas, la comparsa de los Gigantes y Cabezudos con los gaiteros de La Rioja y se abrirán los cuartos de las peñas.

Este primer día festivo también incluye la presentación de los nuevos gigantes a las 18:30 horas en el teatro Ideal, fuegos artificiales en la fuente de la Glorieta de Quintiliano a las 23:00 horas, el Festival de djs en la carpa de la plaza de El Raso con Adrián Pérez, Marco SJ, Víctor Energy y Barreno a partir de las 23:30 horas y la instalación de un Punto Violeta a las 00:00 horas también en la plaza.

El 1 de marzo se celebrará a las 10:00 horas el primer encierro con posterior capea en la plaza de toros y la primera función de Gorgorito a las 18:00 horas en el pabellón Europa.

Dianas con los gaiteros de Calahorra, chocolatada, degustaciones, talleres, torneos, la mascletá diurna a las 13:00, el concierto del Duo Estallido a las 13:30 horas en el quiosco del paseo del Mercadal, el partido de pelota a las 18:00 horas en el frontón municipal ‘Barberito I’, la actuación del grupo de danzas ‘Coletores’, la Escuela Municipal de Danzas en el teatro Ideal a las 19:30 horas y el concierto ‘Les Castizos’ a las 23:30 horas en la carpa de la plaza de El Raso son algunos de los actos programados para el domingo.

Las fiestas continuarán el lunes 2 de marzo con el segundo encierro a las 10:00 horas, la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, magia, fiesta infantil, pasacalles de charangas, otra aventura de Gorgorito, más citas gastronómicas, la obra de teatro ‘Pero no me lo digas’, el concierto de ‘Manny Calavera’ a las 23:30 horas en la carpa de la plaza de El Raso con el grupo ‘Las moskas retrompeteras’ de teloneros, etc.

El 3 de marzo Calahorra se preparará para honrar a sus Santos patronos Emeterio y Celedonio con la procesión y la misa en la Catedral

de Santa María y despedir las fiestas con concursos, música, el entierro de la cuba, la retirada del pañuelo a Quintiliano, fuegos en la fuente y la traca final a las 21:30 horas.