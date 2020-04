96 céntimos I.V.A. incluido. Ese es el precio máximo que el Gobierno central ha fijado para las mascarillas. Una medida que anunció ayer el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que tiene como objetivo evitar abusos pero que a la vez permita que no se paralice el mercado. Para los farmacéuticos el esfuerzo es mucho ya que va muy por debajo del precio de compra, pero valoran el hecho que se intervenga con la finalidad de que puedan llegar a los ciudadanos sin problemas. Aún no ha sido publicado en el BOE por lo cual todavía no está vigente ese precio de 0.96. El problema es que, una vez más durante esta crisis del coronavirus, hay muchas incógnitas al respecto: ¿Disponen las farmacias de mascarillas suficientes para atender la demanda de los ciudadanos? y ¿de qué tipo de mascarillas estamos hablando? Por cierto, recordemos que por el momento, y subrayemos esta expresión de “por el momento”, el uso de mascarillas no es obligatorio. Es la conversación que hemos entablado con Mario Domínguez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja