Jueves. La Brújula de La Rioja Tertulia 23/04/2020

23 de abril día del libro y cuánto se ha escrito ya sobre el coronavirus ese bichito que comenzó siendo poco más que un catarro en la lejana China y ha terminado por convertirse en una pandemia mundial que está afectando especialmente a Europa, y dentro de Europa a España y dentro de España a La Rioja.

Y cuántos libros, seguro, ya se están escribiendo sobre y durante el COVID19 y cuántas novelas va a inspirar esta situación. Y cuántos de esos ensayos ofrecerán las soluciones cuando todo haya pasado. No faltará, seguro, algún bestseller que tras vender millones de ejemplares más pronto que tarde será llevado a la gran pantalla.

Y, lo cierto, es que todo lo que nos está ocurriendo tiene los mimbres de una gran historia y con matices de todo tipo. En realidad hay una historia detrás de cada uno de nosotros, de cómo estamos viviendo o incluso muriendo en esta situación.

Y este 2020 trascenderá a la historia particular de cada uno, lo que no significa que sea más importante, y seguro que dentro de no muchos años aparecerá en los libros de texto aunque quizá no se estudie demasiado porque ya se sabe que está al final de la materia, lo de los últimos temas, muchas veces no da tiempo a darlo, y esto no ocurre solo este curso.

En definitiva estamos como en un libro sin terminar y yo solo deseo que tenga uno de esos finales que decepcionan… de esos en los que dices tanto liar el asunto para que mil páginas en dos hojas se solucione todo, de pronto, de la noche a la mañana, y vuelva la normalidad sin más. Uno de esos finales que no hay quien se los crea.