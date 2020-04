Jueves. La Brújula de La Rioja Tertulia 09/04/2020

Jueves Santo… A mediados de febrero cuando ya la Navidad queda lejos y se empieza a pensar en qué hacer o a dónde ir en Semana Santa sinceramente lo último que pensaba que iba a estar haciendo un día como hoy es la tertulia, es trabajar.

Aunque claro a mediados de febrero quién podía siquiera sospechar mínimamente que iba a ocurrir lo que está sucediendo. Y, fijaos, que estando como estamos, ahora me apetece mucho este plan y sobre todo estoy encantado con la compañía de los oyentes y los participantes de esta tertulia, una vez más, no tertulia.

Es 9 de abril y podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Los optimistas dirán que ya hemos pasado el pico de la pandemia y que en estos momentos estamos en la meseta, en esa fase en la que poco a poco la curva va a ir descendiendo. Pero los más, no sé si pesimistas o realistas, añadirán que no sabemos cuál es la extensión de esa meseta, cuánto vamos a tardar en atravesarla para que la curva descienda y podamos decir que hemos superado esta crisis sanitaria. Ni siquiera se puede asegurar que en ese terreno supuestamente llano no se vayan a producir repuntes en esa curva que registra la evolución del coronavirus.

De nuevo más incertidumbre… y por eso ese mensaje, convertido en mantra, de quédate en casa debe seguir ahora y en las próximas semanas más vigente que nunca una vez que esta mañana el Congreso de los Diputados ha aprobado la petición del gobierno de prorrogar quince días más el estado de alarma… Si ahora nos relajamos y comenzamos a salir a la calle más de la cuenta corremos el riesgo de que se produzcan nuevos brotes y con ellos nuevos contagiados y, por lo tanto, más fallecimientos.

Y, aunque vendrá después, también tenemos que comenzar a interiorizar, a prepararnos para que la vuelta a la normalidad no se produzca de un día para otro, sino que sea un proceso probablemente lento, ya veremos, y que se va a ir aplicando semana a semana.