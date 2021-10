La Heladería Dellasera da por cerrada la temporada

¿Has pensado que aún hace buen tiempo y no entiendes el por qué del cierre temporal?, pues Fernando Sáenz, el maestro heladero, nos explica las costumbres y los plazos desde su punto de vista, y cómo desde siempre la fecha del Pilar es la que pone fin a la temporada.

El cierre temporal de un heladero no significa que estén parados, no, todo lo contrario, queda el trabajo que no se ve, es el que se podrá saborear a partir de marzo de 2022, los sabores tradicionales y los nuevos sabores, descubrir nuevos productos o nuevas texturas, para crear porque eso es lo que hacen Fernando Sáenz y Angelines, crear helados con alma, como el de "Zurracapote", que solo puedes saborear en San Mateo o el de "Fresas con vino", el helado de un solo día, el de San Bernabé.