Almeida declarado culpable de agresión sexual y asesinato del pequeño Álex

La Brújula de La Rioja 30/03/2023

Además, el jurado ve probado que Álex no tuvo la posibilidad de defenderse durante los hechos, así como la extrema violencia con la que actuó el acusado. El criterio del jurado incluye que "no procede suspensión de la condena" y que "no se incluya en la sentencia la posibilidad de que sea indultado"

Onda Cero La Rioja