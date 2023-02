La Brújula de La Rioja 02/02/2023

El Parlamento rechaza una Proposición No de Ley del PP que pedía el Gobierno riojano instar al de España a revisar, por vía de urgencia, la Ley del "solo sí es sí". El PSOE justificaba su rechazo en que el PP quiere volver a la norma del 95, con las mujeres más desprotegidas, y en que la ley es buena, aunque haya que corregir efectos no deseados. Una modificación de la que se mostraba partidaria Andreu, que acusaba al PP de utilizar el asunto con tinte electoralista. Los populares señalan que esta ley no ha conseguido que las mujeres estén más seguras, como se demuestra con las rebajas de sentencias que se han producido.

El Ayuntamiento de Logroño aprueba definitivamente la Modificación Puntual del PGM para la parcela de la empresa Bosonit. El alcalde, Hermoso de Mendoza, defendía la implantación de la empresa y echaba en cara a PP y PR (que se han abstenido) y a Ciudadanos (que ha votado en contra) que no apuesten por este proyecto. PP, PR y Ciudadanos criticaban la poca transparencia del Equipo de Gobierno en la tramitación del asunto y la ausencia de diálogo mostrada.

Comentamos con el presidente de Logroño Deporte, Rubén Antoñanzas, el presupuesto que manejará la entidad este año.