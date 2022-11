La Brújula de La Rioja 10/11/2022

El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley de Ciudadanos para que el Gobierno aumente el número de psiquiatras para niños y adolescentes en un plazo máximo de seis meses.

Los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y los dos concejales no adscritos sacan adelante en el Pleno Municipal de Logroño la modificación puntual del Plan General para la parcela del número 20 de Marqués de San Nicolás donde se instalará Bosonit. PP y Ciudadanos han votado en contra y PR se ha abstenido. Los tres grupos critican opacidad del equipo de gobierno en la tramitación y que se hayan desoído informes contrarios de técnicos municipales, Gobierno Regional y Colegio de Arquitectos, por el impacto en el entorno del proyecto que se ha dado a conocer, y que según el equipo de gobierno no existe oficialmente porque no se ha presentado aún al consistorio.