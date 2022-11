La Brújula de La Rioja 09/11/2022

Alumnos del IES Comercio deciden estudiar por su cuenta, con tutoriales gratuitos de internet, ante la ausencia de profesores de informática desde el inicio de curso, sin que la Consejería de Educación ofrezca soluciones al problema.

El Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de creación del Parque Natural del Alto Najerilla. También da el visto bueno el decreto que ajusta la FP Básica de La Rioja al currículo de la LOMLOE.

El PP cree necesaria la comisión de investigación sobre los contratos firmados por el Gobierno de La Rioja en la pandemia, después de que el Tribunal de Cuentas señale en un informe que hubo un abuso de las contrataciones por el método de urgencia.

El Colegio de Arquitectos mantiene su oposición a que se apruebe la modificación puntual del Plan General para la construcción del edificio de la nueva sede de Bosonit en el Casco Antiguo. Consideran que, si no se cambia el proyecto del edificio, no debe darse luz verde a un proyecto que no encaja en la normativa, ni en la tipología de la zona, especialmente junto a un Bien de Interés Cultural como es la iglesia de Palacio o en pleno Camino de Santiago. El asunto va mañana al pleno municipal logroñés.