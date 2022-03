La Brújula de La Rioja Noticias 22/03/2022

Ante la no atención al servicio telefónico de emergencias de Logroño 092 las mañanas de los pasados sábado y domingo, el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, afirma que son las presiones sindicales las que generaron este problema, pero dice que las llamadas se derivan a Policía Nacional y Guardia Civil. La Junta de Personal del Ayuntamiento considera que las palabras del alcalde son no asumir sus responsabilidades, y la dejación de las concejalas responsables de Policía y Personal, que conocían hace tiempo los problemas de personal para cubrir el servicio, pero no han hecho nada para solucionar el asunto.