La Brújula de La Rioja Noticias 30/05/2023

Hermoso de Mendoza dice que tiene que sentarse a reflexionar acerca de su futuro, tras el análisis de los datos esta tarde y hablar con Concha Andreu y con su entorno.

La Secretaria de Organización del PSOE, María Marrodán, dice que el PSOE riojano está preparado, y con ganas de dar batalla, ante el adelanto de las elecciones generales. Los socialistas abren los procesos orgánicos de confección de candidaturas.

El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice en un encuentro económico en Logroño que espera que la campaña electoral que viene no se convierta en una subasta de anuncios de incremento del gasto público, porque lo que se necesita es contener ese gasto y el déficit público de España porque no hay recursos suficientes.

Varias cabeceras de comarca están pendientes de ver cómo se articulan los pactos de gobernabilidad. En Cervera, el PSOE se abstendrá a favor de la lista más votada, la del popular Álvaro Forcada. En Santo Domingo, un pacto del resto de fuerzas puede dejar sin gobernar al PP de Raúl Riaño, que fue la lista más votada. En Haro se está a la espera de la decisión de la Junta Electoral sobre la impugnación de Podemos IU ante la anulación de algunas papeletas defectuosas.

Los funcionarios de Justicia se concentran un día más para reclamar diálogo y negociación a la ministra Llop.

Médicos de Urgencias del Hospital de Calahorra denuncian la situación límite del servicio ante la falta de personal. Dicen que la integración del hospital en el SERIS no ha resuelto los problemas porque reciben intervenciones quirúrgicas derivada del San Pedro para reducir listas de espera, pero no reciben personal para cubrir las carencias de Urgencias