La Brújula de La Rioja, Informativo, Economía y Empresa 01/06/2021

La Rioja y Navarra renuevan el convenio sanitario con la novedad de la asistencia conjunta para Cardiología

01/06/2021

Las presidentas de La Rioja y Navarra señalan que el acuerdo favorece la atención conjunta a la población, y que en Cardiología serán los profesionales los que se desplacen para no tener que derivar a pacientes. Sobre el "caso Ghali" Andreu dice que se trata de cuestiones que exceden a la competencia regional y se remite a las decisiones de Exteriores. Ghali ha declarado hoy telemáticamente desde el Hospital San Pedro ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ha descartado medidas cautelares por considerar que no hay riesgo de fuga, el mismo día que hoy se ha frustado el aterrizaje de un avión del Gobierno de Argelia en Logroño, supuestamente para recoger al jefe del Polisario. Se ha comentado que no contaba con el plan de vuelo aprobado, y ha sido obligado a regresar desde espacio aéreo español al llegar a Ibiza. La portavoz del Gobierno Central decía no tener constancia de los hechos