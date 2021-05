La Incidencia Acumulada baja a 145 casos por cien mil habitantes en una jornada sin fallecimientos

La Brújula de La Rioja, Informativo y Cultura 21/05/2021

PP y PR reconocen haber mantenido conversaciones sobre la situación política del consistorio de la capital, aunque niegan que se busque una moción de censura a Pablo Hermoso de Mendoza, quien considera que el pacto de gobierno funciona y es plural, y cree que una moción introduciría una inestabilidad no deseada. El consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, decía que es casi seguro que La Rioja acogerá cinco menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta. La Rioja acoge ya a once menores de estas características