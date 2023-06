La Brújula de La Rioja 15/06/2023

Haropodrá celebrar el sábado el pleno de toma de posesión de la Corporación, y de Guadalupe Fernández como alcaldesa del PP, ya que Podemos IU no va recurrir la decisión de la Junta Electoral sobre los votos anulados.

IUno apoya un pacto de gobernabilidad en Arnedo con el candidato socialista a la alcaldía, Javier García, al no estar los socialistas de acuerdo en la petición de IU de no aumentar el número de liberados y de celebrar plenos mensuales. García anunciará mañana la decisión que se adopta, si ser alcalde como lista más votada o alcanza algún acuerdo con PR-España Vaciada.

Nájera, Albelda o Villamediana siguen pendientes de acuerdo.

Cinco hombres y cuatro mujeres componen el Jurado Popular que a partir del lunes se encargará del caso del presunto asesinato de Javier Ovejas en julio de 2021 en Entrena. Hay un único acusado de los hechos, y el cuerpo no se ha localizado aún