Peinar en casas no es seguro para las peluqueras riojanas

Los comerciantes y hosteleros de La Rioja Baja volverán a movilizarse el sábado a las 18 horas, los comercios minoristas se plantaron ayer con escaparates a oscuras y velas encendidas a las puertas de sus negocios seguros. Las persianas también están bajadas en las peluquerías riojanas, tuvieron que cerrar primero a las cinco de la tarde, como todo lo no esencial, aunque pueden seguir trabajando pero no en sus salones, con trabajo a domicilio, aunque no tod@s están preparados para atender en casas particulares y además creen que es menos seguro.