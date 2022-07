Noticias Mediodía La Rioja 04/07/2022

La consejera Eva Hita traslada al Consejo Regulador de la DOCa Rioja la directriz de suelo no urbanizable en la que trabaja el Ejecutivo y dice que no se han autorizado parques eólicos "mostruosos", como calificó el bodeguero Álvaro Palacios hace unos días en un medio de comunicación riojano. Palacios no ha acudido a la reunión con el Consejo, a pesar de ser el presidente del grupo operativo creado par ala defensa del paisaje y el viñedo dentro del propio Consejo Regulador.

Los avales formalizados por Iberaval con las empresas riojanas aumentaron un 18% en el primer semestre de este año por casi 15 millones de euros. El 35% fueron para proyectos de inversión, lo que según Iberaval es un signo positivo de la evolución de la economía riojana.

El Grupo Municipal Popular critica que el equipo de gobierno lleve al pleno de julio nuevas modificaciones presupuestarias por 3,8 millones de euros, que consumen 3,6 millones del remanente de tesorería, del que quedarían solo unos 200 mil euros.