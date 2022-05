Noticias Mediodía La Rioja 09/05/2022

El PP denuncia que la Fundación Rioja Salud pagó un curso de formación al ex gerente de la Fundación Hospital de Calahorra por importe de 25.560 euros. Los populares no entienden que se pague con dinero público un curso privado a un alto cargo, y menos que el pago lo realice una entidad pública con la que no está vinculado ese alto cargo.

El PSOE cree que los fondos europeos y las medidas económicas socialistas generan un "horizonte extraordinario" de crecimiento económico y proyecto de región.

Los profesionales del sector de la Imagen Personal reivindican que se les aplique el mismo IVA que tenían, y no "el de lujo" que tienen ahora, y denuncian que el PSOE les ha dejado abandonados, mientras el resto de formaciones políticas apoyan su demanda, en un momento en el que sus negocios están en situación límite.

El Ayuntamiento de Logroño entrega la Estrella de Europa al Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño "Concéntrico" que a principios de septiembre de este año alcanzará su octava edición.