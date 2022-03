Noticias Mediodía La Rioja 21/03/2022

La Guardia Civil realizó el fin de semana labores de protección a transportes para evitar conflictos con piquetes. Una treintena de transportistas se manifiesta ante la Delegación de Gobierno.

Las organizaciones agrarias riojanas y la federación de Caza, muy molestos por lo que consideran como "inacción" o "acción ineficaz" del Gobierno regional ante los problemas que acucian al sector. Esta tarde hay prevista una reunión.

El proceso de escolarización de 3 años genera opiniones encontradas. Consejería y escuela pública dan por bueno el sistema, la concertada denuncia que el porcentaje de primeras opciones ha bajado 5 puntos en dos años en un proceso que califican como "sesgado".

El PP elige hoy a los compromisarios que acudirán al Congreso Nacional del partido en el que se elegirá presidente a Feijóo. Decae el interés por medir fuerzas entre Domínguez y Bretón de cara al futuro porque este último no ha mantenido su candidatura para ser compromisario en Sevilla.

La plataforma "Ganar La Rioja" reaparece en escena con la intención de aglutinar la opinión de quienes no están conformes con la labor realizada por los partidos políticos tradicionales. Con Germán Cantabrana y Enrique Echazarra como caras visibles, ex de Podemos y Ciudadanos respectivamente, en esta fase inicial no saben si concurrirán a las elecciones. Sus modelos son "Teruel Existe" y "Soria, Ya".

El Grupo Municipal del PP denuncia que el Ayuntamiento de Logroño haya mantenido sin atención telefónica el servicio de emergencias 092 las mañanas del sábado y el domingo, por lo que piden la dimisión de la concejala responsable de Policía, Eva Tobías.