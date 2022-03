Noticias Mediodía La Rioja 10/03/2022

El BOR publica hoy el anunciado cierre del CEIP San Francisco de Logroño, desde el curso que viene, que pasará a acoger el centro de la Asociación Plus Ultra así como estudios de FP de cocina, estética y peluquería. Aunque reconocen el descenso de demanda de los últimos años, el sindicato STAR se muestra decepcionado por la consejería al no haber apostado por mantener el centro con un nuevo proyecto metodológico, como se había propuesto, dado que el cierre no soluciona el problema del centro sino que lo traslada a los del entorno.

El PP de Logroño considera que el equipo de gobierno ha permitido el "desplome comercial" en la capital por falta de diálogo y ambición, así como la desafortunada política de movilidad que se ha impuesto. El grupo socialista contesta que Logroño recibirá fondos europeos para el Paseo de las Cien Tiendas o Mercado de Abastos, así como 10,5 millones del Estado para modernización comercial o el proyecto "Logroño: destino de compras"