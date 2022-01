Noticias Mediodía La Rioja 25/01/2022

La Federación de Cooperativas Agrarias (FECOAR) secunda las movilizaciones convocadas mañana por las organizaciones profesionales agrarias en defensa de los sectores agrario y ganadero. Consideran que la movilización es necesaria, dadas las crecientes dificultades sobrevenidas por diversos factores, y piden respuestas a las administraciones.

Los letrados de la Administración de Justicia secundan mañana una jornada nacional de huelga para reclamar al Ministerio el cumplimiento de los compromisos adquiridos con este colectivo profesional, que ha asumido gran cantidad de competencias no reconocidas. Se calcula que se verán suspendidos mañana en La Rioja unos 80 señalamientos de todo tipo.

La Diócesis riojana dice que no quiere que esté a su nombre ningún inmueble o propiedad que no sea suyo. Reconoce que en el proceso de "inmatriculaciones" de los últimos años ha permitido registrar a su nombre 266 bienes que poseía hace años, y quedan pendientes 16 de los que no se dispone de suficiente documentación.

El consejero de Sostenibilidad, Álex Dorado, justifica la necesidad de crear la Agencia Riojana de Transición Energética, para hacer frente a los compromisos con el cambio climático ante la falta de estructura de la dirección general.

El PP exige al Gobierno la adopción de un plan específico de indemnizaciones para paliar las consecuencias de las medidas por la COVID en hostelería y ocio nocturno.

La Diócesis, la Hermandad de Cofradías de Logroño y el Ayuntamiento de la capital trabajan para que la Cuaresma y la Semana Santa se desarrollen este año en un escenario de normalidad, si así lo permite la situación sanitaria.