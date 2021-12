Noticias Mediodía La Rioja 21/12/2021

Son 51 aulas confinadas entre ambas redes educativas y 76 pendientes de la realización de las pruebas. Según el Gobierno, los casos activos se mantienen por debajo del 1% del alumnado.

La Comisión COVID del Colegio Oficial de Médicos pide a la población que sea responsable a la hora de cumplir con las medidas de seguridad sanitaria y las administraciones que sean valientes a la hora de aplicar las medidas necesarias, aunque sean impopulares.

Respecto a posibles restricciones, la consejera de Salud, Sara Alba, dice en Onda Cero que apuestan por las decisiones que se puedan acordar de modo colegiado entre las comunidades. Alba señala que, aunque no hay secuenciación oficial de la variante Omicron en La Rioja, esto no significa que no esté presente ya entre nosotros.

Las residencias de mayores y de personas con discapacidad aplican desde hoy las novedades en el régimen de visitas, con cita previa, dos por semana, solo dos personas en cada visita y con una hora de duración. Además, los visitantes deberán acreditar su condición sanitaria con el pasaporte COVID o un test de antígenos que han de realizarse en las propias residencias.

Los riojanos jugarán en el Sorteo de Navidad de mañana una media de 96 euros, unas de las comunidades que más gasto tiene. Las ventas se han recuperado después del bajón generado el pasado año.