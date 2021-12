Noticias Mediodía La Rioja 02/12/2021

El consejero de Hacienda, Celso González, dice que La Rioja recibirá unos cien millones de euros de fondos europeos este año, que se unen a la capacidad de gasto del Ejecutivo. El PP considera que las cosas no les van bien a los riojanos, con dificultades para llegar a fin de mes ante unos precios cada vez más altos, ayudas que no llegan y empresas que se marchan a otras comunidades. Creen que el Ejecutivo Regional no sabe gestionar los problemas de los riojanos.

El paro baja en La Rioja en 271 personas el pasado mes. La tasa se sitúa en el 9,4% y hay 15.147 personas desempleadas. Hay 3.852 parados menos que en noviembre del pasado año. La Rioja es la tercera comunidad con mejor dato, y suma 9 meses consecutivos con descenso del desempleo. Hubo 132.335 afiliaciones a la Seguridad Social y 12.609 contratos, de los que un 13,61% fueron indefinidos.

Jornada sin muertes por COVID y con 35 casos activos más, hasta 551, mientras se contiene la presión asistencial y la Incidencia Acumulada. El Ayuntamiento de Villamediana obligado a prestar atención telemática por un brote con 8 positivos en sus trabajadores.

La programación de cine de Actual presenta novedades como una sesión matinal en el Bretón, que se suma a la habitual vespertina, la recuperación del maratón en las salas 7 Infantes, habrá un premio del público, y se rendirá homenaje el 7 de enero a Isabel Coixet, que estará presente en el Bretón junto a otros invitados que mantendrán un coloquio con el público