La Rioja se mantiene en el Nivel 1 del Plan de Medidas y no baraja, de momento, la aplicación del "pasaporte COVID"

Noticias Mediodía La Rioja 17/11/2021

Se insiste en el mantenimiento de las medidas sanitarias, y sobre todo en que quienes no se han vacunado lo hagan, dado que el 50% de los atendidos hoy en UCI son personas no vacunadas. Se pide prudencia y responsabilidad para no tener que volver a las restricciones como ha ocurrido en otras zonas o países