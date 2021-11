Noticias Mediodía La Rioja 04/11/2021

En la plaza del Ayuntamiento de Logroño se ha guardado un minuto de silencio para condenar el asesinato y enviar todo el apoyo a la familia, amigos y compañeros de Álex en el centro Sagrado Corazón de Logroño. Los plenos del consistorio y del Parlamento Regional han aprobado sendas declaraciones institucionales de condena y pésame.

Los votos de PSOE y Unidas Podemos "tumban" las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2022 y el de Medidas Fiscales y Administrativas.

Según una encuesta de la FER entre 200 comercios de las zonas en las que se han llevado a cabo actuaciones del programa "Calles Abiertas" por el Ayuntamiento logroñés, el 97% cree que el consistorio no ha informado previamente del proyecto y no se ha contado con el consenso adecuado. El 86% no ve "algo positivo" en él, y un 63% asegura que el proyecto pone en peligro la viabilidad de sus negocios. La FER pide al Ayuntamiento una reflexión, ya que todos los actores de la vialidad pueden convivir, pero no es bueno que solo se dé prioridad a las bicicletas, por encima de todo lo demás