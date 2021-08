Noticias Mediodía La Rioja 31/08/2021

Sigue el descenso de casos activos en La Rioja, con la Incidencia Acumulada en 321 casos por cien mil habitantes. Salud insiste en que los brotes más importantes siguen vinculados a los contactos sociales, sobre todo derivados de las fiestas o "no fiestas". Respecto a San Mateo, el director general de salud, Pello Latasa, señala que "el mejor riesgo es el que no se produce", pide "sentido común" y reconoce que hay cosas que no se pueden controlar, en referencia a la población que hace caso omiso a las normas