Noticias Mediodía La Rioja 21/05/2021

La Rioja parece que acogerá a cinco menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, dentro del reparto de estos menores para ser atendidos en todas las comunidades. El martes habrá una nueva reunión entre el Gobierno Central y las CCAA sobre este asunto. El Ejecutivo Regional no realizará una excepción con la rehabilitación del puente de Ortigosa y mantiene su oferta de financiar el 90% del coste, siempre que se deduzca de los fondos del municipio en los planes regionales. La Plataforma "Salvemos el puente" cree que esto es un varapalo para la localidad y creen que si el alcalde fuera del PSOE no habría problema para actuar de otro modo