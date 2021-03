Noticias Mediodía La Rioja 04/03/2021

El Gobierno Regional anuncia que se ha pagado el 50% de las ayudas por la pandemia, y que en abril se habrá pagado el cien por cien. El Pleno del Parlamento aprueba una proposición no de ley para que el Ayuntamiento de Ortigosa no tenga que hacer un esfuerzo superior al 10% del coste de las obras de reparación del Puente de San Martín. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño aprueba la modificación de varios artículos de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para que el botellón quede prohibido definitivamente en Logroño, no solo por las medidas anti COVID