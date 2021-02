Noticias Mediodía La Rioja 18/02/2021

La Asociación de Hosteleros de La Laurel calcula que el lunes solo reabrirá un veinte por ciento de los 75 establecimientos de la zona porque las restricciones en vigor dificultan las opciones a muchos de los locales. El sector del ocio nocturno acumula once meses de cierre, y temen que, dadas las ratios establecidas condiciones establecidas en el "semáforo" de medidas del Gobierno, no podrá abrir sus puertas ni en el escenario más favorable. A ello suman la denuncia de que el Gobierno Regional sigue sin acordarse de este sector en sus paquetes de ayudas, por lo que están al borde de la desaparición completa. Las academias piden al Ejecutivo que se les permita abrir el lunes con la mitad del aforo, no con un tercio, como está establecido, dado que esa ratio aboca a muchos centros de estudios a no poder atender a su clientela, o directamente a no poder abrir