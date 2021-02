Noticias Mediodía La Rioja 04/02/2021

IU, PP y Ciudadanos votan a favor de una Proposición No de Ley para que el Gobierno Regional autorice la caza como actividad esencial para el control cinegético de especies. El Gobierno dice que no atenderá la proposición aprobada amparándose en la restricción de actividades por la COVID. Jaime García Calzada será reelegido presidente de la patronal riojana el día 19, al contar con el apoyo casi unánime de las asociaciones de la FER. Pide un plan de rescate para los sectores que peor lo están pasando, criterios claros de las Administraciones que no generen confusión e incertidumbre, y dice echar en falta liderazgo por parte del Gobierno Regional, y más diligencia de la ADER para la tramitación de las ayudas