Noticias Mediodía La Rioja 19/12/2021

La ADER reconoce que solo se han pagado 11 de los 60 millones euros de los planes de rescate para empresas y autónomos, y que no se ha podido cumplir el compromiso adquirido de hacer efectivos los pagos para el pasado 15 de enero. Se argumenta el gran volumen de solicitudes recibidas (18.000) o que no se han aprobado los presupuestos de la comunidad de este año. Se adelantarán los trámites de los expedientes menos complejos, pero no se establece ninguna fecha estimada de cobro