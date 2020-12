Noticias Mediodía La Rioja 09/12/2020

Tras dar a conocer el Gobierno Central que no contempla ninguna compensación histórica a La Rioja en aplicación del Artículo 46 del Estatuto de Autonomía por el efecto frontera fiscal, el PSOE insiste en que los gobiernos del PP no convocaron nunca la comisión bilateral para analizar la situación, pero presupuestaban 18 millones de euros por ejercicio que nunca llegaban. El ex presidente Pedro Sanz decía en Onda Cero que más allá de una negociación bilateral de burócratas sobre la carga impositiva a ambas márgenes del Ebro, el Gobierno Riojano debería aprovechas que su partido gobierna también en Madrid para sacar provecho de la situación, como se hizo en su día para la construcción de Riojaforum o la cesión del edificio del Banco de España