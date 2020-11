Noticias Mediodía La Rioja 18/11/2020

Gobierno Regional y Ayuntamiento de Arnedo acuerdan realizar un cribado extraordinario en la localidad, un rastreo domiciliario "puerta a puerta" para comprobar el cumplimiento de las cuarentenas, y además se vigilará especialmente que no se sigan produciendo reuniones en bajeras o huertos donde no se cumplen las medidas sanitarias de mascarilla, distancia de seguridad o no reunirse más de 6 personas.