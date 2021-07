Más de uno La Rioja 8.20 27/07/2021

La Incidencia Acumulada se eleva a 691 casos por cien mil habitantes y la situación se recrudece. El Gobierno Regional insiste en que las medidas son efectivas si se cumplen, aunque no se descarta que mañana se tomen medidas más restrictivas en el Consejo de Gobierno. El alcalde de Logroño defiende el programa "Calles Abiertas" frente al inmovilismo que se ha vivido en la capital. Dice que sí ha habido diálogo, y que no habrá nuevas acciones sino la consolidación de las que están en marcha. El PP habla de una ciudad en la que no se tenga que dar pie al enfrentamiento entre usos de la movilidad ni entre los vecinos. El Ayuntamiento apuesta por la celebración de San Mateo, aunque habrá que ver en qué condiciones puede hacerse