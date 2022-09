Más de uno La Rioja Noticias Mediodía 20/09/2022

Andreu señala que, tras hablar con el obispo de la Diócesis Santos Montoya, la polémica surgida la pasada semana a colación del vídeo promocional turístico de La Rioja queda cerrada y aclarada.

La polémica laboral entre el Ayuntamiento logroñés y la Policía Local sigue abierta. El alcalde dice que se analizará el cumplimiento de las resoluciones de alcaldía emitidas, y que quien no cumpla tendrá consecuencias. No cree que se tenga que ver afectado el desarrollo de actos festivos por esta situación. El Sindicato Profesional de Policías Municipales señala que el alcalde es el responsable de emitir resoluciones a determinados agentes que no podían cumplirlas, por distintas cuestiones, con la idea de mantener un pulso del que sacar rédito electoral.

El PP también considera que el alcalde debería haber resuelto de otro modo el conflicto tras romper unilateralmente en junio el acuerdo que existía.