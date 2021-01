Los argumentos de Herrera no convencen a ningún partido político riojano

Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 28/01/2021

Coincidencia absoluta en el arco político riojano: la dimisión de Herrera se debe al accidente de Nochevieja, del que no se han dado las necesarias explicaciones, y no al fascismo. La pandemia no da tregua en la UCI, que alcanza su máximo de pacientes COVID con 50 personas en intensivos; cada vez de menor edad aunque, afortunadamente, con mayor esperanza de vida.