La Rioja se mantendrá en el nivel 4 de medidas al menos una semana más

Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 25/02/2021

El Gobierno de La Rioja considera que se ha superado el pico pero no la tercera ola, que mantiene hospitalizados aún a 55 riojanos y que no cabe la relajación de las medidas actuales. Dos fallecidos en las últimas horas elevan la cifra global de pérdidas a 720; 300 de ellas en residencias de ancianos que, a día de hoy no cuentan con positivos. Entre los 55.000 escolares se registran 45 positivos; Andreu defiende que los colegios son espacios seguros.