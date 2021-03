Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 23/03/2021

El fin de semana dejó 105 nuevos contagios y dos fallecimientos; leve repunte (80) de la incidencia a 14 días y de los casos activos (180). Salud evita el cierre de las urgencias del CARPA pero persiste el problema de médicos: de los 8 asignados al servicio, están operativos 4. ASAJA pide al ejecutivo regional que no se autoricen más parques eólicos mientras no haya una estrategia de renovables que no lesione la actividad económica ni el paisaje. El Ayuntamiento de Logroño abre a consulta pública, hasta el 15 de abril, la nueva ordenanza de animales.