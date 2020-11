Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 20/11/2020

IU no hará cuestión de la prórroga de los servicios concertados con Viamed-Los Manzanos, por la coyuntura de la pandemia, y no presentará enmienda a la totalidad a los presupuestos. El Consejero de Educación, Pedro Uruñuela, afirma en el Parlamento que el alto porcentaje (30%) de enseñanza concertada en La Rioja es una "anomalía" y que la libertad de elección es "inviable, injusta e inequitativa". El 8-M no será festivo en La Rioja, tal y como planteaba Podemos, que no obtuvo el apoyo del PSOE. El Gobierno de La Rioja eleva de 110.000 a 252.000 la subvención a la UDL para compensar la reducción anunciada por el Ayuntamiento de Logroño.