Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 12/01/2021

La incidencia acumulada, a 14 días, de la enfermedad en La Rioja se sitúa en 557 casos por cada 100.000 habitantes. con importante aumento de los nuevos contagios (+540 en 48 horas) y de las hospitalizaciones (+13 en 24 horas). Salud anuncia que mañana aprobará nuevas medidas para evitar los contactos entre no convivientes en espacios no seguros. El PP denuncia que La Rioja recibirá 10 millones menos de los que le corresponden en fondos europeos para la recuperación. El Ayuntamiento de Logroño abrirá al público el jardín del convento de Madre de Diós. Para el PP de Logroño, la subida del billete del autobús urbano no está justificada.